Pacaso предлагает покупателям второго дома настоящую собственность. Благодаря нашей модели владения ООО покупатели являются совладельцами недвижимости. Это современный способ приобрести второй дом.

Веб-сайт: pacaso.com

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