Realty Ninja

Изучение новаторских технологий для канадских агентов по недвижимости. Платформа для обмена результатами наших экспериментов в области генеративного искусственного интеллекта и того, как он может повысить эффективность работы современного агента по недвижимости.

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