WebCatalog
CommonFloor

CommonFloor

commonfloor.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для CommonFloor в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

CommonFloor.com — ведущий онлайн-портал недвижимости в Индии, который упрощает поиск недвижимости и недвижимости с помощью приложения CommonFloor на вашем мобильном телефоне. Опубликуйте свое требование о продаже или аренде недвижимости или квартиры через приложение и сделайте его видимым для миллионов продавцов и покупателей. Воспользуйтесь приложением для поиска квартир на продажу или в аренду в Бангалоре, Мумбаи, Дели, Хайдарабаде, Пуне и многих других городах. Получите трехмерные изображения, виды неба, а также экскурсии по квартирам, виллам, квартирам, участкам, магазинам, коммерческим офисам и этажам застройщика, чтобы облегчить принятие решения.

Веб-сайт: commonfloor.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением CommonFloor, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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