WebCatalog
PharmEasy

PharmEasy

pharmeasy.in

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

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PharmEasy — одна из самых надежных интернет-аптек и медицинских магазинов в Индии, предлагающая фармацевтическую и медицинскую продукцию со СКИДКОЙ 20 %*. Используется более чем 50 тысячами клиентов в Индии в более чем 1,2 тысячах городов, таких как Бангалор, Дели, Мумбаи, Калькутта, Хайдарабад, Гургаон, Нойда, Пуна и т. д.

Веб-сайт: pharmeasy.in

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением PharmEasy, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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