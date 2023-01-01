Digit обслуживает крупнейшее сообщество покупателей, пользователей и энтузиастов технологий в Индии. Совершенно новый Digit.in продолжает наследие Thinkdigit.com как одного из крупнейших порталов в Индии, ориентированного на пользователей технологий и покупателей. Digit также является одной из компаний, пользующихся наибольшим доверием, когда речь идет об обзорах технологий и советах по покупке, и здесь находится Digit Test Lab, самый опытный центр в Индии по тестированию и обзору технологических продуктов.

Веб-сайт: digit.in

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