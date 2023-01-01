WebCatalog
Unacademy

Unacademy

unacademy.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Unacademy в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Unacademy, крупнейшая учебная платформа Индии, стремится изменить способ обучения в Индии, по одному живому уроку за раз.

Веб-сайт: unacademy.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Unacademy, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Hone

Hone

app.honehq.com

Digit

Digit

digit.in

Scoreplus

Scoreplus

scoreplus.live

BigShip

BigShip

app.bigship.in

Class24

Class24

class24.study

Guidely

Guidely

guidely.in

Inc42

Inc42

inc42.com

MathonGo

MathonGo

learn.mathongo.com

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

Adda247

Adda247

adda247.com

AcadBoost

AcadBoost

acadboost.com

Airtel

Airtel

airtel.in

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности