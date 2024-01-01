Windows Report

Windows Report

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Веб-сайт: windowsreport.com

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WindowsReport.com — это независимое онлайн-издание, основанное осенью 2012 года, которое освещает платформу Microsoft Windows, а также множество связанных с ней продуктов и услуг, и все это с целью контекстуализации более широких последствий их разработки в мире технологий. Мы стремимся предоставлять важные новости, советы и различные рекомендации для владельцев ПК. С момента своего основания WindowsReport.com превратился в один из самых важных веб-сайтов, посвященных Windows. новости, обзоры, функции и рекомендации по продуктам.

Веб-сайт: windowsreport.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Windows Report, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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