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Hindustan Times

Hindustan Times

hindustantimes.com

Использовать веб-приложение

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

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Приложение Hindustan Times преследует только одну цель: «Первый голос, последнее слово». Следуя нашему слогану, оставаться в курсе последних новостей из Индии и мира с приложением Hindustan Times стало проще, чем когда-либо. Читайте последние новости на английском языке, последние новости, сегодняшние новости из Индии, мира, политики, крикета, развлечений и многого другого. Помимо последних новостей Индии, мы представляем вам все городские и местные новости из Дели, Мумбаи, УП, Бихара, Бангалора, Ченнаи и других городов. Мы освещаем местные новости из более чем 12 городов.

Веб-сайт: hindustantimes.com

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