Новости малаялама: получайте последние новости малаялама и заголовки последних новостей на малаялам из Кералы, Индии, Персидского залива и мировых новостей о политике, спорте, бизнесе, развлечениях и многом другом онлайн на Asianet News, ведущем новостном портале Индии, доступном на малаялам, хинди, каннада, Тамильский, телугу, бангла и английский.

Веб-сайт: asianetnews.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Asianet News, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.