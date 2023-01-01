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Asianet News

Asianet News

asianetnews.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

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Новости малаялама: получайте последние новости малаялама и заголовки последних новостей на малаялам из Кералы, Индии, Персидского залива и мировых новостей о политике, спорте, бизнесе, развлечениях и многом другом онлайн на Asianet News, ведущем новостном портале Индии, доступном на малаялам, хинди, каннада, Тамильский, телугу, бангла и английский.

Веб-сайт: asianetnews.com

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