insauga
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для insauga в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: insauga.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением insauga, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
The Hindu
thehindu.com
Sky News
news.sky.com
The Times of India
Denver Post
denverpost.com
The Dallas Morning News
dallasnews.com
Independent.ie
independent.ie
Deccan Herald
deccanherald.com
Lexington Herald-Leader
kentucky.com
The Charlotte Observer
charlotteobserver.com
Omaha World-Herald
omaha.com
Vanguard News
vanguardngr.com
Firstpost
firstpost.com