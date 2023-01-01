WebCatalog
News18

News18

news18.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для News18 в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Новости: читайте последние новости и новости в прямом эфире на News18.com из Индии, мира, спорта, развлечений, бизнеса, автомобилей, политики, технологий и многого другого. Получайте обновления новостей CNN-News18 в прямом эфире, заголовки новостей о технологиях, прямом эфире, образе жизни, фотогалерее и видеоновостях.

Веб-сайт: news18.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением News18, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Firstpost

Firstpost

firstpost.com

India TV

India TV

indiatvnews.com

The Hindu

The Hindu

thehindu.com

India.com

India.com

india.com

The Times of India

The Times of India

timesofindia.indiatimes.com

The Australian

The Australian

theaustralian.com.au

NDTV

NDTV

ndtv.com

Independent.ie

Independent.ie

independent.ie

Deccan Herald

Deccan Herald

deccanherald.com

Mint

Mint

livemint.com

Indian Express

Indian Express

indianexpress.com

Opera News

Opera News

operanewsapp.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности