AllSides
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для AllSides в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: allsides.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением AllSides, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
NewsNodes
newsnodes.com
Ground News
ground.news
The Political Insider
thepoliticalinsider.com
BBC News
bbc.com
Electrek
electrek.co
Meltwater
meltwater.com
BuzzFeed News
buzzfeednews.com
Tom's Hardware
tomshardware.com
Esquire
esquire.com
Arkansas Democrat-Gazette
arkansasonline.com
The Nonstop News
nonstop-news.com
RFA 한국어
rfa.org