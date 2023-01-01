BBC News — это оперативное бизнес-подразделение Британской радиовещательной корпорации (BBC), отвечающее за сбор и трансляцию новостей и текущих событий. Департамент является крупнейшей в мире вещательной новостной организацией и ежедневно производит около 120 часов радио- и телепередач, а также освещение новостей в Интернете. Служба имеет 50 зарубежных информационных бюро с более чем 250 корреспондентами по всему миру. Фрэн Ансворт занимает должность директора отдела новостей и текущих событий с января 2018 года. Годовой бюджет департамента превышает 350 миллионов фунтов стерлингов; в нем работает 3500 сотрудников, 2000 из которых — журналисты. Подразделения внутренних, глобальных и онлайн-новостей BBC News расположены в крупнейшем в Европе отделе прямых трансляций новостей в Broadcasting House в центре Лондона. Парламентские репортажи производятся и транслируются из студий Millbank в Лондоне. Через BBC English Regions у BBC также есть региональные центры по всей Англии и национальные центры новостей в Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе. Все страны и английские регионы выпускают свои собственные программы местных новостей, а также другие текущие события и спортивные программы. BBC является квазиавтономной корпорацией, уполномоченной королевской хартией, что делает ее оперативной независимой от правительства, которое не имеет полномочий назначать или увольнять ее генерального директора и требует от нее беспристрастности в отчетности. Однако, как и все крупные средства массовой информации, его обвиняли в политической предвзятости со стороны всего политического спектра как внутри Великобритании, так и за рубежом.

Веб-сайт: bbc.com

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