WebCatalog
CBC Radio

CBC Radio

cbc.ca

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для CBC Radio в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

CBC Radio One — это канадское радио, где публикуются новости, текущие события, а также программы об искусстве и культуре, которые являются явно канадскими и отражают все регионы страны, но при этом обеспечивают уникальный канадский взгляд на мир.

Веб-сайт: cbc.ca

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением CBC Radio, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

CBC Listen

CBC Listen

cbc.ca

BBC News

BBC News

bbc.com

News Line

News Line

newslineisitanyway.com

InstantRadio

InstantRadio

instant.audio

Radio Garden

Radio Garden

radio.garden

IOL News

IOL News

iol.co.za

NPR

NPR

npr.org

Foreign Policy

Foreign Policy

foreignpolicy.com

Scotiabank Canada

Scotiabank Canada

scotiaonline.scotiabank.com

Online Radio Box

Online Radio Box

onlineradiobox.com

Planet Radio

Planet Radio

planetradio.co.uk

CBC News

CBC News

cbc.ca

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности