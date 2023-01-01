CBC Radio One — это канадское радио, где публикуются новости, текущие события, а также программы об искусстве и культуре, которые являются явно канадскими и отражают все регионы страны, но при этом обеспечивают уникальный канадский взгляд на мир.

Веб-сайт: cbc.ca

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