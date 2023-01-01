Канадская радиовещательная корпорация, известная как CBC/Radio-Canada, является канадской общественной вещательной компанией как на радио, так и на телевидении. Это федеральная корпорация Короны, финансируемая правительством.

Веб-сайт: cbc.ca

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