France Télévisions — французская национальная общественная телекомпания. Это государственная компания, образованная в результате объединения общественных телеканалов France 2 и France 3, к которым позже присоединились юридически независимые каналы France 4 и France 5.

Веб-сайт: france.tv

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