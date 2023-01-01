Федеральная комиссия по электроснабжению — это государственная электроэнергетическая компания Мексики, широко известная как CFE. Это доминирующая электроэнергетическая компания страны и вторая по влиятельности государственная компания страны после Pemex.

Веб-сайт: app.cfe.mx

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