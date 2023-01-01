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ChargePoint

ChargePoint

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Веб-сайт: chargepoint.com

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ChargePoint (ранее Coulomb Technologies) — компания, занимающаяся инфраструктурой электромобилей, базирующаяся в Кэмпбелле, Калифорния. ChargePoint управляет крупнейшей онлайн-сетью независимых зарядных станций для электромобилей, работающих в 14 странах, и производит используемые в ней технологии.

Веб-сайт: chargepoint.com

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