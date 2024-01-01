Symaps.io

Symaps.io

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Веб-сайт: symaps.io

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Платформа анализа местоположения для выбора места, планирования местоположения и стратегии расширения. Symaps помогает клиентам из различных отраслей (розничная торговля, предметы роскоши, рестораны, автомобильные зарядные станции и т. д.) принимать более обоснованные решения, связанные с местоположением. Платформа объединяет и извлекает ценность различных типов данных о местоположении (социально-демографические данные, посещаемость, конкурентная среда, частные данные) для выявления и оценки лучших мест. Доступно множество функций: визуализация покрытия сети, исследование зон обслуживания, сравнение местоположений, определение белых зон, определение зон нового роста в соответствии с заранее определенным набором критериев, поиск похожих местоположений, сравнение с конкурентами... Интуитивно понятный интерфейс и простая визуализация слоев. данных на карте, импорт и экспорт данных. Платформа Symaps работает по всему миру и в настоящее время используется в 15 странах.
Категории:
Business
Программное обеспечение для анализа местоположения

Веб-сайт: symaps.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Symaps.io, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Mapbox

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