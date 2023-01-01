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Mondial Relay

Mondial Relay

mondialrelay.fr

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Mondial Relay — французская международная компания по доставке посылок, основанная в 1997 году. Компания управляет 4 центрами во Франции и еще 6 за рубежом, работая в 15 странах. За 12 месяцев до марта 2021 года компания обработала 140 миллионов посылок.

Веб-сайт: mondialrelay.fr

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