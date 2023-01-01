Digi Online — бесплатное приложение, предназначенное для подписчиков RCS и RDS и позволяющее: - смотреть онлайн спортивные каналы Digi Sport 1, 2, 3 и 4, новостной канал Digi24 и музыкальный канал UTV - доступ к HBO GO прямо из приложения* - доступ к PLAY из приложения** - просмотр телепрограммы всех каналов Digi***

Веб-сайт: digionline.ro

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