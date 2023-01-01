Наслаждайтесь более чем 60 телеканалами в прямом эфире на четырех разных платформах с NAYA TV. Naya TV — это потоковая служба по запросу, которая позволяет легко просматривать прямые телевизионные каналы через любое подключение к Интернету (Wi-Fi и 3G/4G). Наслаждайтесь всеми последними драмами, ток-шоу, новостными каналами, детскими шоу, спортивными, киноканалами и многим другим! Теперь вы можете смотреть новейшие развлечения в любом месте, в любое время и одновременно.

Веб-сайт: nayatv.nayatel.com

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