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NAYATV

NAYATV

nayatv.nayatel.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Наслаждайтесь более чем 60 телеканалами в прямом эфире на четырех разных платформах с NAYA TV. Naya TV — это потоковая служба по запросу, которая позволяет легко просматривать прямые телевизионные каналы через любое подключение к Интернету (Wi-Fi и 3G/4G). Наслаждайтесь всеми последними драмами, ток-шоу, новостными каналами, детскими шоу, спортивными, киноканалами и многим другим! Теперь вы можете смотреть новейшие развлечения в любом месте, в любое время и одновременно.

Веб-сайт: nayatv.nayatel.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением NAYATV, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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