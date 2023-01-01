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Sling TV

Sling TV

sling.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

SLING — это потоковый сервис с лучшими телетрансляциями в прямом эфире, как бесплатными, так и платными, которые транслируются на любое устройство. А благодаря более чем 200 каналам SLING найдет что-то для себя. Это прямая трансляция, которую вы любите, за половину стоимости кабельного телевидения. Кроме того, смотрите более 85 000 фильмов и шоу по запросу.

Веб-сайт: sling.com

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