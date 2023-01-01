SLING — это потоковый сервис с лучшими телетрансляциями в прямом эфире, как бесплатными, так и платными, которые транслируются на любое устройство. А благодаря более чем 200 каналам SLING найдет что-то для себя. Это прямая трансляция, которую вы любите, за половину стоимости кабельного телевидения. Кроме того, смотрите более 85 000 фильмов и шоу по запросу.

Веб-сайт: sling.com

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