Сервис потокового ТВ Philo доступен всего за 25 долларов в месяц! Наслаждайтесь телевидением в прямом эфире и по запросу, неограниченным количеством цифровых видеорегистраторов и более чем 60 каналами с дополнительными опциями Epix и Starz. A&E, AMC, BET, Comedy Central, Discovery Channel, Hallmark, VH1, Food Network, HGTV, MTV, TLC, AXS.

Веб-сайт: philo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Philo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.