YouTube TV — это американский сервис потокового телевидения, который предлагает прямые телепередачи, видео по запросу и облачные видеорегистраторы из более чем 85 телевизионных сетей. Он принадлежит YouTube, дочерней компании Google, которая сама является дочерней компанией Alphabet Inc. В линейку YouTube TV входят крупные сети США, такие как ABC, CBS, NBC, PBS, Fox, FX, AMC, CNN, Fox News, TBS, Discovery, Comedy Central и ESPN. YouTube TV запущен 28 февраля 2017 года.

Веб-сайт: youtube.com

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