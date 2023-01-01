WebCatalog
getTV

getTV

get.tv

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для getTV в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

getTV — американская цифровая многоадресная телевизионная сеть, принадлежащая Sony Pictures Television Networks, дочерней компании Sony Pictures Television.

Веб-сайт: get.tv

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением getTV, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

STARZ

STARZ

starz.com

YouTube TV

YouTube TV

tv.youtube.com

QVC

QVC

qvc.com

Funimation

Funimation

funimation.com

SonyLIV

SonyLIV

sonyliv.com

Cartoon Network

Cartoon Network

cartoonnetwork.com

Shudder

Shudder

shudder.com

Food Network

Food Network

foodnetwork.com

Apple TV+

Apple TV+

tv.apple.com

The Weather Channel

The Weather Channel

weather.com

CNET

CNET

cnet.com

Rakuten TV

Rakuten TV

rakuten.tv

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности