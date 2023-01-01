QVC — американская сеть бесплатного вещания и флагманский торговый канал, специализирующийся на телетрансляциях покупок на дому, принадлежащий Qurate Retail Group.

Веб-сайт: qvc.com

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