WebCatalog
QVC

QVC

qvc.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для QVC в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

QVC — американская сеть бесплатного вещания и флагманский торговый канал, специализирующийся на телетрансляциях покупок на дому, принадлежащий Qurate Retail Group.

Веб-сайт: qvc.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением QVC, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

STARZ

STARZ

starz.com

getTV

getTV

get.tv

Cartoon Network

Cartoon Network

cartoonnetwork.com

Food Network

Food Network

foodnetwork.com

Adult Swim

Adult Swim

adultswim.com

The Weather Channel

The Weather Channel

weather.com

WE t‪v‬

WE t‪v‬

wetv.com

Lowe's

Lowe's

lowes.com

CNN

CNN

edition.cnn.com

The Container Store

The Container Store

containerstore.com

Apple TV+

Apple TV+

apple.com

ESPN

ESPN

espn.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности