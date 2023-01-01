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Food Network

Food Network

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Веб-сайт: foodnetwork.com

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Food Network — американский основной кабельный канал, принадлежащий Television Food Network, GP, совместному предприятию и генеральному партнерству между Discovery, Inc. (которая владеет 69% акций сети) и Nexstar Media Group (которая владеет оставшимися 31% акций). ). Несмотря на такую ​​структуру собственности, канал управляется и работает как подразделение Discovery Networks США. На канале транслируются как специальные, так и регулярные эпизодические программы о еде и кулинарии. Помимо штаб-квартиры в Нью-Йорке, Food Network имеет офисы в Атланте, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Чикаго, Детройте, Джерси-Сити, Цинциннати и Ноксвилле. По состоянию на сентябрь 2018 года в США 91 миллион домохозяйств получают Food Network (98,6% домохозяйств имеют кабельное телевидение).

Веб-сайт: foodnetwork.com

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