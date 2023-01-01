Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Starz — американская сеть кабельного и спутникового телевидения премиум-класса, принадлежащая Lions Gate Entertainment и являющаяся флагманской собственностью материнской дочерней компании Starz Inc. Программы на Starz состоят из выпущенных в кинотеатрах фильмов и премьерных оригинальных телесериалов.

Веб-сайт: starz.com

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