Comcast Cable Communications, LLC, ведущая деятельность как Xfinity, — американская телекоммуникационная компания и подразделение Comcast Corporation, используемая для продажи потребительских услуг кабельного телевидения, Интернета, телефона и беспроводной связи, предоставляемых компанией. Впервые бренд был представлен в 2010 году; до этого эти услуги продавались в основном под названием Comcast.

Веб-сайт: xfinity.com

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