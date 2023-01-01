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RAM Trucks

RAM Trucks

ramtrucks.com

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Ram Trucks, стилизованный под RAM и ранее известный как Ram Truck Division, — американский бренд легких и средних грузовиков и других коммерческих автомобилей, входящий в состав компании Stellantis. Он был создан на базе Dodge в 2010 году под названием линейки грузовиков Ram Pickup.

Веб-сайт: ramtrucks.com

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