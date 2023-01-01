Buick или формально Buick Motor Division of General Motors — подразделение американского производителя автомобилей General Motors. Основанная пионером автомобилестроения Дэвидом Данбаром Бьюиком, она была одной из первых американских марок автомобилей и была компанией, основавшей General Motors в 1908 году.

Веб-сайт: buick.com

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