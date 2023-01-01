WebCatalog
Jeep

Jeep

jeep.com

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Jeep — американская автомобильная марка, ныне принадлежащая транснациональной корпорации Stellantis. Jeep является частью Chrysler с 1987 года, когда Chrysler приобрел бренд Jeep вместе с остальными активами у его предыдущего владельца American Motors Corporation.

Веб-сайт: jeep.com

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