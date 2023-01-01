Lincoln — подразделение автомобилей класса люкс американского производителя автомобилей Ford. Lincoln, продаваемый среди ведущих брендов автомобилей класса люкс в Соединенных Штатах, находился в близком конкурентном положении со своим коллегой из General Motors Cadillac.

Веб-сайт: lincoln.com

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