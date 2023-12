ESPN (первоначально инициализация сети развлекательных и спортивных программ) — американский многонациональный базовый кабельный спортивный канал, принадлежащий ESPN Inc., совместно принадлежащий The Walt Disney Company (80%) и Hearst Communications (20%). Компания была основана в 1979 году Биллом Расмуссеном вместе с его сыном Скоттом Расмуссеном и Эдом Иганом. ESPN вещает в основном из студий, расположенных в Бристоле, штат Коннектикут. Сеть также имеет офисы в Майами, Нью-Йорке, Сиэтле, Шарлотте и Лос-Анджелесе. Джеймс Питаро в настоящее время является председателем ESPN, эту должность он занимает с 5 марта 2018 года, после отставки Джона Скиппера 18 декабря 2017 года. Хотя ESPN является одной из самых успешных спортивных сетей, ESPN подвергается большой критике. . Сюда входят обвинения в предвзятом освещении, конфликте интересов и разногласиях с отдельными вещателями и аналитиками. По состоянию на сентябрь 2018 года ESPN доступен примерно 86 миллионам телевизионных домохозяйств (93,2% домохозяйств с платным телевидением) в США. Помимо ведущего канала и семи связанных с ним каналов в США, ESPN вещает более чем в 200 страны. Он управляет региональными каналами в Австралии, Бразилии, Латинской Америке и Великобритании. В Канаде ей принадлежит 20% акций The Sports Network (TSN) и пяти дочерних сетей. В 2011 году история и рост ESPN были описаны в книге «Эти парни развлекаются». Это научно-популярная книга, написанная Джеймсом Эндрю Миллером и Томом Шейлсом и опубликованная издательством Little, Brown and Company.

Веб-сайт: espn.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ESPN, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.