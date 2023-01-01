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SpringCM

SpringCM

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Веб-сайт: springcm.com

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SpringCM — это безопасная облачная платформа, которая управляет контрактами на продажу и всеми типами документов в настольных, мобильных и партнерских приложениях, таких как Salesforce. SpringCM управляет всем жизненным циклом контракта с помощью расширенных рабочих процессов, которые автоматизируют ручные задачи и сложные процессы. SpringCM, построенная на собственной платформе облачной инфраструктуры, представляет собой сеть доставки контента, обеспечивающую производительность, доступность и безопасность. Ее штаб-квартира расположена в Чикаго, штат Иллинойс. В 2016 году SpringCM открыла два новых офиса в Сан-Франциско и Лондоне, а в 2018 году SpringCM открыла офис в Бухаресте. Он получил наибольшее количество 5-звездочных отзывов среди всех партнеров Salesforce AppExchange по управлению контрактами. 31 июля 2018 года DocuSign объявила о планах приобрести SpringCM за 220 миллионов долларов. 4 сентября 2018 г. DocuSign приобрела SpringCM Solution.

Веб-сайт: springcm.com

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