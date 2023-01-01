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DocuSign

DocuSign

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Веб-сайт: docusign.com

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DocuSign, Inc. — американская компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, которая позволяет организациям управлять электронными соглашениями. В рамках облака соглашений DocuSign DocuSign предлагает электронную подпись — способ электронной подписи на различных устройствах. DocuSign утверждает, что у нее более 475 000 клиентов и сотни миллионов пользователей в более чем 180 странах. Подписи, обрабатываемые DocuSign, соответствуют Закону США о ESIGN и регламенту eIDAS Европейского Союза, включая расширенные и квалифицированные подписи ЕС. В апреле 2018 года DocuSign подала заявку на первичное публичное предложение. На момент IPO крупнейшими акционерами были венчурные инвестиционные компании Sigma Partners, Ignition Partners, Frazier Technology Ventures, а крупнейшим индивидуальным акционером был бывший генеральный директор Кейт Крач. Ни один из первоначальных основателей или нынешний генеральный директор Дэниел Спрингер не является крупным акционером. Компания стала публичной на NASDAQ 27 апреля 2018 года.

Веб-сайт: docusign.com

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