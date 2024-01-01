Категории

Программное обеспечение для создания документов Salesforce CRM - Самые популярные приложения

Приложения для создания документов позволяют пользователям Salesforce CRM эффективно создавать, настраивать, редактировать и генерировать документы на основе данных, повышая операционную эффективность и обеспечивая согласованность бренда и корпоративного имиджа. Эти приложения предназначены для различных распространенных сценариев использования создания документов в Salesforce CRM, создавая выходные данные в таких форматах, как Word, Excel®, PowerPoint®, PDF или электронные письма в формате HTML. Приложения для создания документов не только легко поддерживают единообразие бренда, но и предлагают условное форматирование. Создаваемые документы охватывают широкий спектр функций, включая предложения, юридическую документацию, презентации, котировки, контракты и многое другое.

Самые популярныеНедавно добавленные

Отправить новое приложение


DocuSign

DocuSign

docusign.com

DocuSign, Inc. — американская компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, которая позволяет организациям управлять электронными соглашениями. В рамках облака соглашений DocuSign DocuSign предлагает электронную подпись — способ электронной подписи на различных устройствах. DocuSign утверж...

Formstack

Formstack

formstack.com

Предоставьте своей организации возможность оцифровать и автоматизировать рабочие процессы с помощью мощных инструментов повышения производительности труда. Ознакомьтесь с нашими решениями для автоматизации рабочих процессов уже сегодня.

Concord

Concord

concordnow.com

Concord — это самая простая платформа управления контрактами для совместной работы, управления, разработки и хранения соглашений.

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

Увеличение доходов благодаря ведущим CPQ и CLM. Единая платформа для формирования котировок и контрактов, привлечения покупателей и получения информации о покупателях в режиме реального времени.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.