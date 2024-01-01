Программное обеспечение для создания документов Salesforce CRM - Самые популярные приложения
Приложения для создания документов позволяют пользователям Salesforce CRM эффективно создавать, настраивать, редактировать и генерировать документы на основе данных, повышая операционную эффективность и обеспечивая согласованность бренда и корпоративного имиджа. Эти приложения предназначены для различных распространенных сценариев использования создания документов в Salesforce CRM, создавая выходные данные в таких форматах, как Word, Excel®, PowerPoint®, PDF или электронные письма в формате HTML. Приложения для создания документов не только легко поддерживают единообразие бренда, но и предлагают условное форматирование. Создаваемые документы охватывают широкий спектр функций, включая предложения, юридическую документацию, презентации, котировки, контракты и многое другое.
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DocuSign
docusign.com
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Formstack
formstack.com
Предоставьте своей организации возможность оцифровать и автоматизировать рабочие процессы с помощью мощных инструментов повышения производительности труда. Ознакомьтесь с нашими решениями для автоматизации рабочих процессов уже сегодня.
Concord
concordnow.com
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DealHub.io
dealhub.io
Увеличение доходов благодаря ведущим CPQ и CLM. Единая платформа для формирования котировок и контрактов, привлечения покупателей и получения информации о покупателях в режиме реального времени.