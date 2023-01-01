Sumo Logic, Inc. — это облачная компания по анализу машинных данных, специализирующаяся на безопасности, операциях и сценариях использования BI. Он предоставляет услуги по управлению журналами и аналитике, которые используют большие машинно-генерируемые данные для предоставления ИТ-информации в режиме реального времени. Компания Sumo Logic со штаб-квартирой в Редвуд-Сити, штат Калифорния, была основана в апреле 2010 года ветеранами ArcSight Кумаром Саурабом и Кристианом Бидгеном и получила финансирование от Accel Partners, DFJ Growth, Greylock Partners, Institutional Venture Partners, Sequoia Capital, Sapphire Ventures, Sutter Hill Ventures. , инвестор-ангел Шломо Крамер, Battery Ventures, Tiger Global Management и Франклин Темплтон. По состоянию на май 2019 года компания собрала венчурное финансирование на общую сумму 345 миллионов долларов. 17 сентября 2020 года Sumo Logic дебютировала на фондовой бирже NASDAQ в ходе первичного публичного размещения акций в качестве публичной компании.

Веб-сайт: sumologic.com

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