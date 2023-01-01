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Voxer

Voxer

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Веб-сайт: voxer.com

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Voxer — компания по разработке мобильных приложений из Сан-Франциско, наиболее известная своим бесплатным приложением Voxer Walkie Talkie для смартфонов. Voxer Walkie Talkie, основанная Томом Кэтисом и Мэттом Рэнни, представляет собой одновременно живую систему «нажми и говори» и систему голосовых сообщений. Сообщения на Voxer доставляются в прямом эфире во время записи, а затем также доставляются в виде голосового сообщения. Приложение работает на операционных системах Android, Windows Phone и iOS. В апреле 2012 года компания привлекла 30 миллионов долларов венчурного финансирования от Institutional Venture Partners (IVP), Intel Capital и других инвесторов-ангелов.

Веб-сайт: voxer.com

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