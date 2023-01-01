TuneIn — американская служба потокового аудио, предоставляющая прямые трансляции новостей, радио, спорта, музыки и подкастов более чем 60 миллионам активных пользователей в месяц. По состоянию на 2019 год у TuneIn более 75 миллионов активных пользователей в месяц. TuneIn управляется компанией TuneIn Inc, базирующейся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания была основана Биллом Муром в 2002 году как RadioTime в Далласе, штат Техас. Пользователи могут слушать радио на веб-сайте TuneIn, использовать мобильное приложение, интеллектуальную колонку или другое поддерживаемое устройство. По состоянию на 2016 год TuneIn также был доступен на более чем 55 моделях автомобилей. В 2013 году компания привлекла более 47 миллионов долларов венчурного финансирования от Institutional Venture Partners, Sequoia Capital, GV, General Catalyst Partners и Icon Ventures.

Веб-сайт: tunein.com

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