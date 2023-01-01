XT Exchange, основанная в Гонконге в июле 2018 года, является первой в мире социализированной платформой для торговли цифровыми активами. Платформа имеет глобальное доменное имя верхнего уровня XT.com, насчитывающее более 2 миллионов зарегистрированных пользователей, более 200 000 активных пользователей ежемесячно и более 7 миллионов пользователей в экосистеме. XT предоставляет широкий спектр услуг, таких как биржевая торговля, внебиржевая торговля, маржинальная торговля, контрактная торговля и т. д.; XT.com имеет комплексную платформу транзакций с более чем 100 высококачественными валютами и 300 торговыми парами.

Веб-сайт: xt.com

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