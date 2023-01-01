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Bithumb

Bithumb

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Веб-сайт: bithumb.com

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Bithumb — южнокорейская криптовалютная биржа. Bithumb Korea, основанная в 2014 году Хавьером Симом, является самой влиятельной биржей цифровых валют в стране, имеющей 8 миллионов зарегистрированных пользователей, 1 миллион пользователей мобильных приложений, а текущий совокупный объем транзакций превысил 1 триллион долларов США.

Веб-сайт: bithumb.com

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