Nami Exchange — одна из первых криптовалютных бирж, основанная вьетнамской командой. Мобильное приложение Nami Exchange позволяет пользователям получать доступ к экосистеме Nami и совершать сделки почти с 1000 криптопарами. Вместе с официальным веб-сайтом Nami Exchange мобильное приложение предоставляет пользователям удобный, безопасный и оптимизированный опыт для беспрепятственной торговли.

Веб-сайт: nami.exchange

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