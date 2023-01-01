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Coda

Coda

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Веб-сайт: coda.io

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Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет функции обработки текстов, электронных таблиц и баз данных. Это холст, на котором объединяются электронные таблицы, презентации, приложения и документы. Программное обеспечение может интегрироваться со сторонними сервисами, такими как Slack и Gmail. В 2017 году Coda привлекла 60 миллионов долларов. В финансировании приняли участие Greylock Partners, Khosla Ventures и General Catalyst, а соучредитель LinkedIn Рид Хоффман и Хемант Танеджа из General Catalyst вошли в совет директоров.

Веб-сайт: coda.io

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