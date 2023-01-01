Wistia Inc. — компания по производству программного обеспечения для видео, расположенная в Кембридже, штат Массачусетс. Wistia предоставляет бизнесу услуги видеохостинга с функциями аналитики и маркетинга. По данным на 2017 год, Wistia используют 300 000 компаний. По состоянию на 2018 год в Wistia работало 87 сотрудников.

Веб-сайт: wistia.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Wistia, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.