YouTube — американская онлайн-платформа для обмена видео со штаб-квартирой в Сан-Бруно, Калифорния. Трое бывших сотрудников PayPal — Чад Херли, Стив Чен и Джавед Карим — создали сервис в феврале 2005 года. Google купил сайт в ноябре 2006 года за 1,65 миллиарда долларов США; YouTube теперь работает как одна из дочерних компаний Google. YouTube позволяет пользователям загружать, просматривать, оценивать, делиться, добавлять в плейлисты, сообщать, комментировать видео и подписываться на других пользователей. Он предлагает широкий выбор видеороликов, созданных пользователями и корпоративными медиа. Доступный контент включает видеоклипы, отрывки из телешоу, музыкальные клипы, короткометражные и документальные фильмы, аудиозаписи, трейлеры к фильмам, прямые трансляции и другой контент, такой как видеоблоги, короткие оригинальные видеоролики и образовательные видеоролики. Большую часть контента на YouTube загружают отдельные лица, но медиакорпорации, включая CBS, BBC, Vevo и Hulu, предлагают часть своих материалов через YouTube в рамках партнерской программы YouTube. Незарегистрированные пользователи могут только смотреть (но не загружать) видео на сайте, а зарегистрированным пользователям также разрешено загружать неограниченное количество видеороликов и добавлять комментарии к видеороликам. Видео с возрастными ограничениями доступны только зарегистрированным пользователям, подтвердившим, что им исполнилось 18 лет. YouTube и избранные авторы получают доход от рекламы от Google AdSense, программы, которая таргетирует рекламу в соответствии с содержанием сайта и аудиторией. Подавляющее большинство его видеороликов можно просматривать бесплатно, но есть исключения, в том числе премиальные каналы на основе подписки, прокат фильмов, а также YouTube Music и YouTube Premium, сервисы подписки, соответственно предлагающие потоковую передачу музыки премиум-класса и без рекламы, а также бесплатный доступ ко всему контенту, включая эксклюзивный контент, созданный известными личностями. По состоянию на февраль 2017 года каждую минуту на YouTube загружалось более 400 часов контента, а каждый день на YouTube просматривался один миллиард часов контента. По данным Alexa Internet, по состоянию на август 2018 года YouTube является вторым по популярности веб-сайтом в мире после Google. По состоянию на май 2019 года каждую минуту на YouTube загружается более 500 часов видеоконтента. Судя по отчетным квартальным доходам от рекламы, годовой доход YouTube оценивается в 15 миллиардов долларов США. YouTube подвергался критике за аспекты своей деятельности, в том числе за обращение с контентом, защищенным авторским правом, содержащимся в загруженных видео, алгоритмы рекомендаций, увековечивающие видеоролики, пропагандирующие теории заговора и ложь, размещение видеороликов, якобы нацеленных на детей, но содержащих жестокий или сексуальный контент с участием популярных персонажей, видео несовершеннолетних, привлекающих педофильную деятельность в своих разделах комментариев, и меняющуюся политику в отношении типов контента, который может быть монетизирован с помощью рекламы.

Веб-сайт: youtube.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением YouTube, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.