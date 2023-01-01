Vimeo — это платформа видеохостинга, обмена и услуг со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Vimeo работает без рекламы и вместо этого получает доход, предоставляя планы подписки производителям видеоконтента и предлагая программное обеспечение как услугу (SaaS) с инструментами создания, редактирования и трансляции видео, корпоративные программные решения, а также средства для профессионалы в области видео для связи с клиентами и другими специалистами. Vimeo специализируется на доставке видео высокой четкости на различные устройства. Первоначально сайт был создан Джейком Лодвиком и Заком Кляйном в 2004 году как ответвление CollegeHumor для обмена юмористическими видеороликами среди коллег, но был отложен в сторону, чтобы поддержать растущую популярность CollegeHumor. IAC приобрела CollegeHumor и Vimeo в 2006 году, а после того, как Google приобрела YouTube за более чем 1,65 миллиарда долларов США, IAC направила больше усилий на Vimeo, чтобы конкурировать с YouTube, сосредоточив внимание на предоставлении тщательно подобранного контента и видео высокой четкости, чтобы отличаться от других сайтов для обмена видео. В конце концов Лодвик и Кляйн ушли к 2009 году, а IAC внедрила более корпоративную структуру для развития услуг Vimeo, а нынешний генеральный директор Анджали Суд занимала эту должность с июля 2017 года.

Веб-сайт: vimeo.com

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