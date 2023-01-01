Twitch — это сервис потокового видео в реальном времени, которым управляет Twitch Interactive, дочерняя компания Amazon. Представленный в июне 2011 года как дочерняя платформа потокового вещания общего интереса Justin.tv, сайт в первую очередь фокусируется на прямых трансляциях видеоигр, включая трансляции киберспортивных соревнований, а также музыкальных трансляций, творческого контента и, с недавних пор, " в реальной жизни». Контент на сайте можно просматривать в прямом эфире или в виде видео по запросу. Популярность Twitch затмила популярность его аналога, представляющего общий интерес. В октябре 2013 года сайт посетило 45 миллионов уникальных посетителей, а к февралю 2014 года он считался четвертым по величине источником пикового интернет-трафика в США. В то же время материнская компания Justin.tv была переименована в Twitch Interactive, чтобы отразить смещение фокуса – Justin.tv был закрыт в августе 2014 года. В том же месяце сервис был приобретен Amazon за 970 миллионов долларов США, которые позже привело к введению синергии с сервисом подписки Amazon Prime. Позже Twitch приобрела Curse, оператора сообществ онлайн-видеоигр, и представила средства для покупки игр через ссылки на потоках, а также программу, позволяющую стримерам получать комиссионные от продаж игр, в которые они играют. К 2015 году у Twitch было более 1,5 миллиона вещателей и 100 миллионов зрителей в месяц. По состоянию на 2017 год Twitch оставался ведущим сервисом потокового видео для видеоигр в США и имел преимущество перед YouTube Gaming. По состоянию на май 2018 года у него было 2,2 миллиона вещателей ежемесячно и 15 миллионов активных пользователей в день, при этом среднее число одновременных пользователей составляло около миллиона. По состоянию на май 2018 года у Twitch было более 27 000 партнерских каналов.

Веб-сайт: twitch.tv

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